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Президент Ильхам Алиев: Память о Тофике Кулиеве увековечена в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев: Память о Тофике Кулиеве увековечена в Азербайджане Память о Тофике Кулиеве увековечена в Азербайджане. На здании, где он жил, установлена мемориальная доска, его имя присвоено одной из улиц нашего города, также его именем названа музыкальная школа, а сегодня устанавливается этот прекрасный памятник.
Kультурная политика
8 февраля 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев: Память о Тофике Кулиеве увековечена в Азербайджане

Память о Тофике Кулиеве увековечена в Азербайджане. На здании, где он жил, установлена мемориальная доска, его имя присвоено одной из улиц нашего города, также его именем названа музыкальная школа, а сегодня устанавливается этот прекрасный памятник.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 8 февраля в выступлении на церемонии открытия памятника выдающемуся композитору Тофику Кулиеву.

“Моего отца Гейдара Алиева связывала с Тофиком Кулиевым крепкая дружба. Это были люди, которые десятилетиями относились друг к другу с большим уважением. И это несмотря на то, что Гейдар Алиев был руководителем Коммунистической партии Азербайджана того времени, а затем Президентом независимого Азербайджана, Тофик Кулиев же на протяжении всей своей жизни был человеком, далеким от политики", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Просто Тофик Кулиев так много сделал для Азербайджана своим творчеством как в советский период, так и в период независимости, что его образ очень дорог и близок всем нам, даже тем, кто не был с ним знаком. Мой отец, как человек, близко с ним знакомый, знал, какими высокими человеческими качествами обладал Тофик Кулиев".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycanda Tofiq Quliyevin xatirəsi əbədiləşdirilib"

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