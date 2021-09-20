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Подтверждено участие Азербайджана в "Евровидении-2022"

Подтверждено участие Азербайджана в "Евровидении-2022" Подтверждено участие Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидении-2022", который состоится в будущем году в Италии.
Kультурная политика
20 сентября 2021 г. 14:36
Подтверждено участие Азербайджана в Евровидении-2022

Подтверждено участие Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидении-2022", который состоится в будущем году в Италии.

Как сообщили Report в компании "Общественное телевидение и радиовещание", пока не известно, кто представит нашу страну в конкурсе, который состоится в мае будущего года.

Также пока нет информации, в каком итальянском городе пройдет конкурс. В настоящее время имеются города, претендующие на проведение конкурса, но окончательное решение не принято.

Отметим, что компания "Общественное телевидение и радиовещание" обладает официальным правом на трансляцию в Азербайджане самого просматриваемого и популярного в мире песенного конкурса "Евровидение".

Руководителем делегации Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидение-2022" является известный композитор и продюсер Иса Меликов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms participation in Eurovision-2022
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın “Avroviziya-2022”də iştirakı təsdiqlənib

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