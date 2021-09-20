Подтверждено участие Азербайджана в "Евровидении-2022"

Подтверждено участие Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидении-2022", который состоится в будущем году в Италии.

Подтверждено участие Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидении-2022", который состоится в будущем году в Италии.

Как сообщили Report в компании "Общественное телевидение и радиовещание", пока не известно, кто представит нашу страну в конкурсе, который состоится в мае будущего года.

Также пока нет информации, в каком итальянском городе пройдет конкурс. В настоящее время имеются города, претендующие на проведение конкурса, но окончательное решение не принято.

Отметим, что компания "Общественное телевидение и радиовещание" обладает официальным правом на трансляцию в Азербайджане самого просматриваемого и популярного в мире песенного конкурса "Евровидение".

Руководителем делегации Азербайджана в песенном конкурсе "Евровидение-2022" является известный композитор и продюсер Иса Меликов.