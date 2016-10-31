Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Павильон Азербайджана занял первое место на выставке Antalya Ekspo 2016.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Центра Гейдара Алиева.

На Международной ботанической выставке Antalya Ekspo 2016, проводимой в турецком городе Анталья и завершившейся 30 октября, азербайджанский павильон занял первое место в номинации экстерьера и интерьера сада.

Первые места в этой категории также завоевали Китай, Германия, Южная Корея, Катар, Таиланд и Япония.

Отметим, что национальный павильон Азербайджана площадью до 2 тыс. кв. м, создан при поддержке Центра Гейдара Алиева.

Второе место в данной категории заняли павильоны Непала, Венгрии, Италии, Нидерландов, Сингапура, а третье место - павильоны Грузии, Казахстана, Кении, Туркменистана и Индии.

На международной выставке участвовали представители 54 стран.