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    Павильон Азербайджана занял первое место на выставке Antalya Ekspo 2016

    Национальный павильон Азербайджана создан при поддержке Центра Гейдара Алиева

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Павильон Азербайджана занял первое место на выставке Antalya Ekspo 2016.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Центра Гейдара Алиева.

    На Международной ботанической выставке Antalya Ekspo 2016, проводимой в турецком городе Анталья и завершившейся 30 октября, азербайджанский павильон занял первое место в номинации экстерьера и интерьера сада. 

    Первые места в этой категории также завоевали Китай, Германия, Южная Корея, Катар, Таиланд и Япония.

    Отметим, что национальный павильон Азербайджана площадью до 2 тыс. кв. м, создан при поддержке Центра Гейдара Алиева.

    Второе место в данной категории заняли павильоны Непала, Венгрии, Италии, Нидерландов, Сингапура, а третье место - павильоны Грузии, Казахстана, Кении, Туркменистана и Индии. 

    На международной выставке участвовали представители 54 стран. 

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