Отметят 50-летие Мингячевирского государственного драматического театра

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о 50-летии Мингячевирского государственного драматического театра.

Как сообщает Report, в марте 2018 года исполняется 50 лет Мингячевирскому государственному драматическому театру.

Как очаг культуры, Mингячевирский государственный драматический театр со дня основания отводил в своем репертуаре широкое место заслуживающим внимания образцам азербайджанской, а также мировой драматургии, произведениями, с успехом демонстрируемыми на своей сцене и с любовью встречаемыми зрителями, непосредственно участвовал в обогащении театральных традиций в стране, проявил заслуги во имя общего прогресса национальной культуры.

В целях проведения 50-летия Мингячевирского государственного драматического театра, которому принадлежит особое место в развитии национального театрального искусства, министерству культуры и туризма Aзербайджанской Республики поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею Мингячевирского государственного драматического театра.

Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.