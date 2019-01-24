Отметят 100-летие Тофига Тагизаде

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде.

Как сообщает Report, в феврале 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения видного азербайджанского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Тофига Мехтигулу оглу Тагизаде.

Как режиссер, обладавший уникальным талантом, Тофиг Тагизаде, творчески используя прогрессивный опыт мировой кинематографии, благодаря своему особому почерку, привнес важные новшества в азербайджанское киноискусство и оставил глубокий след в истории нашей культуры. Серия экранных произведений мастера на различные темы, оживляющих высокими эстетическими критериями культурное, духовное наследие нашего народа и полноценно отражающих жизнь современников, в том числе фильмы "На дальних берегах", "Аршин мал алан", "Семеро сыновей моих" и "Деде Горгуд", являются яркими образцами искусства, вошедшими в золотой фонд азербайджанского кино. Тофигу Тагизаде принадлежат немалые заслуги и в организации работы в области кино и в сфере подготовки кадров.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения достойного проведения 100-летней годовщины со дня рождения народного артиста Тофига Тагизаде, внесшего достигнутыми успехами ценный вклад в обогащение кинематографии страны, министерству культуры Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного артиста Тофига Тагизаде.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.