​Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном организаторами заявлении.

"Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки - с 12 по 23 мая, - указывается в тексте. - В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года".

"Как только развитие ситуации во Франции и в мире в области здравоохранения позволит нам оценить реальную возможность, мы сообщим о нашем решении", - подчеркнули организаторы, добавив, что находятся в контакте с властями страны, мэрией города и партнерами.

"В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и солидарны со всеми, кто борется с этой болезнью", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 73-й Каннский фестиваль должен был состояться на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая.