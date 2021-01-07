Объявлен прием песен на Евровидение-2021

Начался прием отбора песни, которая представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение-2021».

Начался прием отбора песни, которая представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение-2021».

Как сообщили Report в Общественной телерадиокомпании, желающие принять участие в отборе песни для "Евровидение-2021" могут отправить свои песни на [email protected] до 19 января.

В соответствии с требованиями Европейского вещательного союза (EBU) длительность песни не должна превышать 3 минуты. Песня не должна быть опубликована публично до 1 сентября 2020 года или официально в любых средствах массовой информации (телевидение, радио или интернет-ресурсы). Участники в отборе песни должны также предоставить краткую информацию о себе.

В конкурсе делегацию Азербайджана возглавляет композитор Иса Меликов.