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Объявлен прием песен на Евровидение-2021

Объявлен прием песен на Евровидение-2021 Начался прием отбора песни, которая представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение-2021».
Kультурная политика
7 января 2021 г. 22:54
Объявлен прием песен на Евровидение-2021

Начался прием отбора песни, которая представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение-2021».

Как сообщили Report в Общественной телерадиокомпании, желающие принять участие в отборе песни для "Евровидение-2021" могут отправить свои песни на [email protected] до 19 января.

В соответствии с требованиями Европейского вещательного союза (EBU) длительность песни не должна превышать 3 минуты. Песня не должна быть опубликована публично до 1 сентября 2020 года или официально в любых средствах массовой информации (телевидение, радио или интернет-ресурсы). Участники в отборе песни должны также предоставить краткую информацию о себе.

В конкурсе делегацию Азербайджана возглавляет композитор Иса Меликов.

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Версия на азербайджанском языке “Avroviziya-2021” üçün mahnı qəbulu elan edilib

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