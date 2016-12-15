Названа дата завершения реставрации крепости Нарикала в Тбилиси

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Реставрация крепости Нарикала (Нарын-кала - "Малая крепость") в столице Грузии Тбилиси завершится в конце 2017 года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, ремонтные работы осуществляет Фонд развития Тбилиси.

Восстановительные работы начались в октябре текущего года. На ремонт выделено порядка 280 тыс. долларов, из которых 115,4 тыс. долларов будут использованы в 2016 году.

Отметим, крепость была построена в IV веке. Основные укрепления, дошедшие до наших дней, датируются XVI-XVII веками. Однако землетрясение, произошедшее в 1827 году, нанесло строению урон.

Фото: "Sputnik-Georgia"