Награждены сотрудники средней музыкальной школы при Центре культуры Службы госбезопасности - СПИСОК

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный учитель".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим сотрудникам средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:
Гусейновой Эльмире Бахадур гызы
Асадовой Наиле Асад гызы
Исмаилову Закиру Хейрулла оглу.
Другим распоряжение главы государства, за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:
Kеримова Эльнура Джамал гызы
Taгиева Лейла Алиевна.
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