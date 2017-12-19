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    Награждены сотрудники средней музыкальной школы при Центре культуры Службы госбезопасности - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный учитель".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим сотрудникам средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

    Гусейновой Эльмире Бахадур гызы

    Асадовой Наиле Асад гызы

    Исмаилову Закиру Хейрулла оглу.

    Другим распоряжение главы государства, за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

    Kеримова Эльнура Джамал гызы

    Taгиева Лейла Алиевна.

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