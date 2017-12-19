Награждены сотрудники средней музыкальной школы при Центре культуры Службы госбезопасности - СПИСОК

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный учитель".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим сотрудникам средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

Гусейновой Эльмире Бахадур гызы

Асадовой Наиле Асад гызы

Исмаилову Закиру Хейрулла оглу.

Другим распоряжение главы государства, за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

Kеримова Эльнура Джамал гызы

Taгиева Лейла Алиевна.