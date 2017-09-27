Награждены сотрудники Азербайджанского музея ковра - СПИСОК

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского музея ковра медалью "Терегги".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства медалью "Терегги" награждены следующие лица:
Aбасова Айгюн Эльшад гызы
Салимов Ялчын Рамиз оглу.
Согласно другому распоряжению главы государства, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства следующие лица награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики:
Агаева Пюсте Тофик гызы
Меликова Тарана Надир гызы
Зейналова Рема Маис гызы.
Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:
"Заслуженный художник"
Баширову Тарьеру Агавейис оглу
"Заслуженный работник культуры"
Ширалиевой Асе Алимовсум гызы.
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