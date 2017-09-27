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    Награждены сотрудники Азербайджанского музея ковра - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского музея ковра медалью "Терегги".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства медалью "Терегги" награждены следующие лица:

    Aбасова Айгюн Эльшад гызы

    Салимов Ялчын Рамиз оглу.

    Согласно другому распоряжению главы государства, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства следующие лица награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики:

    Агаева Пюсте Тофик гызы

    Меликова Тарана Надир гызы

    Зейналова Рема Маис гызы.

    Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

    "Заслуженный художник"

    Баширову Тарьеру Агавейис оглу

    "Заслуженный работник культуры"

    Ширалиевой Асе Алимовсум гызы.

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