Награждены сотрудники Азербайджанского музея ковра - СПИСОК

27 сентября, 2017 20:22

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского музея ковра медалью "Терегги". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства медалью "Терегги" награждены следующие лица: Aбасова Айгюн Эльшад гызы Салимов Ялчын Рамиз оглу. Согласно другому распоряжению главы государства, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства следующие лица награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики: Агаева Пюсте Тофик гызы Меликова Тарана Надир гызы Зейналова Рема Маис гызы. Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанского коврового искусства почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Заслуженный художник" Баширову Тарьеру Агавейис оглу "Заслуженный работник культуры" Ширалиевой Асе Алимовсум гызы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.