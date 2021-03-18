Награждены сотрудники Азербайджанского государственного русского драматического театра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна".

Как сообщает Report, согласно документу, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждены следующие сотрудники театра:

орденом “Эмек” 3-й степени

Балиеву Наталью Геннадьевну

Амирбекову Риту Джамиль гызы

медалью “Терегги”

Лерман Викторию Анатольевну

Рудичева Николая Николаевича

Сапрыкину Людмилу Геннадиевну