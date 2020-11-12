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Начались работы по включению исторического центра Шуши в список ЮНЕСКО

Начались работы по включению исторического центра Шуши в список ЮНЕСКО Министерство культуры Азербайджана начало работу по подготовке номинационного досье с целью включения исторического центра Шуши в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Kультурная политика
12 ноября 2020 г. 17:10
Начались работы по включению исторического центра Шуши в список ЮНЕСКО

Министерство культуры Азербайджана начало работу по подготовке номинационного досье с целью включения исторического центра Шуши в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что включение Шушинского историко-архитектурного заповедника, созданного в 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году является одним из важных шагов в этом направлении.

В Шушинский историко-архитектурный заповедник входят такие памятники, как мечети Юхары и Ашагы Гевхарага, дом Натаван, дворец Карабахских ханов, мавзолей Вагифа, дом Мирзы Салах бея Зохраббекова, Шушинский курган, пещерный стан "Шуша", крепость Шуша и другие.

В список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включены Ичери шехер с Дворцом ширваншахов и Девичьей башней, "Творческий и культурный наскальный ландшафт Гобустана", исторический центр Шеки с Ханским дворцом.

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Версия на азербайджанском языке Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınması üçün işlərə başlanıb

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