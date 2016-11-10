На строительство Гянджинской государственной филармонии выделено 5 млн. манатов

10 ноября, 2016 18:26

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Гянджинской государственной филармонии. Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства Гянджинской государственной филармонии из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Исполнительной власти города Гянджа 5 млн. манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.