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    На строительство Гянджинской государственной филармонии выделено 5 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Гянджинской государственной филармонии.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства Гянджинской государственной филармонии из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Исполнительной власти города Гянджа 5 млн. манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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