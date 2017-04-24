На этой неделе Исполнительный совет ЮНЕСКО проведет собеседования с кандидатами на пост гендиректора организации

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ 26-27 апреля в Париже Исполнительный совет ЮНЕСКО под председательством Майкла Ворбса из Германии проведет собеседования с кандидатами на пост Генерального директора ЮНЕСКО, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

В марте этого года Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО официально объявил имена девяти кандидатов на пост Генерального директора Организации. В их числе посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы. Другие кандидаты - из Вьетнама, Египта, Катара, Китая, Гватемалы, Ирака, Ливана и Франции.

Генеральный директор ЮНЕСКО назначается Генеральной конференцией по рекомендации Исполнительного совета. Девять кандидатов пройдут собеседование в ходе 201-й сессии Исполнительного совета, которая состоится 26 - 27 апреля 2017 года. Затем в октябре на 202-й сессии Совета состоится тайное голосование. Окончательное решение будет принято на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.