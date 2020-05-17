Музейный центр "Ичеришехер" запустил инновационный проект - ВИДЕО

По случаю Международного дня музеев 18 мая Музейный центр "Ичеришехер" Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер впервые представляет архитектурный памятник Девичья башня в программе 3D-сканирования Всемирного наследия.

Как передает Report, проект финансируется немецкой компанией EKM Global Consulting GmbH. (www.ekmgc.de) и стартапером в сфере культурного наследия Сабиной Зулаловой (sabinazulalova.com).

В 2020 году исполняется 20 лет со дня включения Ичери Шехер, национального наследия азербайджанского народа, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с дворцовым комплексом Ширваншахов и Девичьей башней. В связи с этим Музейный центр Ичери Шехер запустил новый проект, такой как сканирование культурного и исторического наследия Старого города, и начал с Девичьей башни.

Используемая здесь программа 3D World Heritage 3D Scanning представляет собой визуализацию и документирование исторических памятников, где создаются специальные документы для цифрового архивирования объекта архитектурного и культурного наследия. Файл DWG - это программное обеспечение любого трехмерного файла, такого как трехмерный документ.

Когда программа сканирует объект полностью, она сохраняет данные на цифровом носителе, которые можно использовать во время профессиональной реконструкции и реставрации, если памятник или объект разрушаются в результате катаклизмов.