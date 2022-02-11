Минкультуры внесло ясность в вопрос о финансовых нарушениях

Министерство культуры прокомментировало вопрос о проведенных Службой государственного финансового контроля проверках в министерстве и выявленных нарушениях.

Министерство культуры прокомментировало вопрос о проведенных Службой государственного финансового контроля проверках в министерстве и выявленных нарушениях.

Как сообщили Report в министерстве, проведенные в 2021 году проверки в Минкультуры охватили период с 1 января 2006 года по 8 мая 2020 года.

"Как известно, Служба госбезопасности 8 мая 2020 года провела оперативно-следственные мероприятия в Министерстве культуры, Государственной службе по охране, восстановлению и развитию культурного наследия при Министерстве культуры, некоторые должностные лица министерства и службы были задержаны в качестве подозреваемых за злоупотребление должностными полномочиями, присвоение, служебный подлог.

В результате проведенных следственных мероприятий Министерство культуры было признано в качестве потерпевшей стороны. На основании приговоров Бакинского суда по тяжким преступлениям эти должностные лица были лишены свободы, а их арестованное имущество конфисковано в пользу государства", - сообщили в министерстве.

Отметим, что в тот период министром культуры был Абульфас Гараев.