Министр: При помощи спонсоров будут проведены восстановительные работы в Доме-музее Зейналабдина Тагиева

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Сумгайыт. 30 января. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что нет возможностей у государства, мы хотим провести определенные восстановительные работы в Доме-музее Гаджи Зейналабдина Тагиева посредством различных спонсоров".

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Он отметил, что в течение 2018 года ожидается начало восстановительных работ: "Этот вопрос был поднят с нашей стороны. В настоящее время такие дома включаются в отдельный список. Главное обеспечить их включение в государственный реестр".

Министр добавил, что в настоящее время при помощи спонсоров восстанавливается Дом-музей Мирзы Алекпера Сабира: "Дом-музей Сабира будет современным. В этой области уже необходимо активизировать участие общественности. В Азербайджане каждый гражданин должен знать, что наше культурное наследие - наше богатство. Мы своим отношением должны продемонстрировать ему, что это мое. Я должен это защищать, не ломать, дорожить им. Мы хотим параллельно с поддержкой государства осуществить эти работы за счет состоятельных людей, спонсоров".