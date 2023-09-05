Министр культуры Азербайджана находится с визитом в Китае

Делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли находится с визитом в Китайской Народной Республике (КНР)

Делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли находится с визитом в Китайской Народной Республике (КНР).

Как сообщили Report в Министерстве культуры, визит делегации в Китай продлится до 9 сентября.

В рамках визита в Пекине состоялась встреча Адиля Керимли с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином в составе делегаций.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, обсудили перспективы сотрудничества в области театрального искусства, кинематографии, музейного и библиотечного дела, сохранения и восстановления культурного наследия, а также языка и литературы.

Главы делегаций подчеркнули важность обмена опытом в области реставрации памятников, библиотечного дела и кинематографии. Также состоялся обмен мнениями о совместном производстве фильмов, в центре внимания было сотрудничество в сфере творческих индустрий.

Керимли пригласил китайского коллегу принять участие в очередном Всемирном форуме межкультурного диалога, который пройдет в Баку в 2024 году.

Министр Ху Хэпин в свою очередь выступил с предложением о проведении в следующем году недели китайской культуры в Азербайджане.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.