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Министр: Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры

Министр: Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры.
Kультурная политика
22 августа 2023 г. 17:15
Министр: Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры

Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры.

Как передает Report, об этом министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков заявил сегодня журналистам.

"Сегодня подписан солидный пакет документов в сфере расширения сотрудничества между министерствами культур Азербайджана и Узбекистана",- сказал он.

По словам министра, этот документ охватывает такие направления как кино, театр, музей, литература.

"Подписанный документ выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень",- добавил Озодбек Назарбеков.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan, Uzbekistan increasing co-op in culture
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı artırır

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