Министр: Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры

Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры.

Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры.

Как передает Report, об этом министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков заявил сегодня журналистам.

"Сегодня подписан солидный пакет документов в сфере расширения сотрудничества между министерствами культур Азербайджана и Узбекистана",- сказал он.

По словам министра, этот документ охватывает такие направления как кино, театр, музей, литература.

"Подписанный документ выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень",- добавил Озодбек Назарбеков.