​Министр Абульфас Гараев побывал в квартире народного писателя

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев вручил народному писателю, кинодраматургу, режиссеру Максуду Ибрагимбекову орден "Шараф". М.Ибрагимбеков был удостоен данной награды по распоряжению президента Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства, А.Гараев вручил М.Ибрагимбекову орден, придя 22 января в его квартиру.

Министр сказал, что 7 мая 2015 года М.Ибрагимбеков был удостоен ордена "Шараф" за заслуги в развитии азербайджанского театра и кино.

А.Гараев отметил, что М.Ибрагимбеков внес огромный вклад в развитие азербайджанского театрального и киноискусства. Министр добавил, что по мотивам произведений М.Ибрагимбекова поставлено множество спектаклей, его произведения переведены на иностранные языки.

М.Ибрагимбеков выразил президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за оказанную ему высокую оценку и внимание.

Отметим, что народный писатель Максуд Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в Баку. В 1976 году он стал лауреатом госпремии Азербайджана, в 1979 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР, в 1988 году - народный писатель Азербайджана, в 1995 году был награжден орденом "Шохрат", а в 2005 году - орденом "Истиглал".