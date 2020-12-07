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Министерство: Армяне разрушили мечеть Гаджи Алекпера в Физули

Министерство: Армяне разрушили мечеть Гаджи Алекпера в Физули После оккупации Физулинского района Арменией в 1993 году мечеть Гаджи Алекпера пришла в негодность
Kультурная политика
7 декабря 2020 г. 15:04
Министерство: Армяне разрушили мечеть Гаджи Алекпера в Физули

Мечеть Гаджи Алекпера в Физули является одной из первых работ архитектора Кербалаи Сафихана.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, на каменной табличке над входной дверью мечети выгравировано: "Работа архитектора Кербалаи Сефихана Карабахи".

На табличке также указана дата строительства мечети – 1307 год по календарю хиджры. Это соответствует 1889-1890 годам по григорианскому календарю.

После оккупации Физулинского района Арменией в 1993 году мечеть Гаджи Алекпера пришла в негодность.

17 октября президент Азербайджана объявил об освобождении города Физули и ряда сёл от армянской оккупации.

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Версия на английском языке Ministry of Culture: Armenians destroy Haji Alakbar mosque in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Ermənilər Füzulidəki Hacı Ələkbər məscidini dağıdıblar

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