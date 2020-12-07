Министерство: Армяне разрушили мечеть Гаджи Алекпера в Физули

После оккупации Физулинского района Арменией в 1993 году мечеть Гаджи Алекпера пришла в негодность

Мечеть Гаджи Алекпера в Физули является одной из первых работ архитектора Кербалаи Сафихана.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, на каменной табличке над входной дверью мечети выгравировано: "Работа архитектора Кербалаи Сефихана Карабахи".

На табличке также указана дата строительства мечети – 1307 год по календарю хиджры. Это соответствует 1889-1890 годам по григорианскому календарю.

После оккупации Физулинского района Арменией в 1993 году мечеть Гаджи Алекпера пришла в негодность.

17 октября президент Азербайджана объявил об освобождении города Физули и ряда сёл от армянской оккупации.