Министерство: Армяне разрушили мечеть Гаджи Алекпера в Физули

Мечеть Гаджи Алекпера в Физули является одной из первых работ архитектора Кербалаи Сафихана.
Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, на каменной табличке над входной дверью мечети выгравировано: "Работа архитектора Кербалаи Сефихана Карабахи".
На табличке также указана дата строительства мечети – 1307 год по календарю хиджры. Это соответствует 1889-1890 годам по григорианскому календарю.
После оккупации Физулинского района Арменией в 1993 году мечеть Гаджи Алекпера пришла в негодность.
17 октября президент Азербайджана объявил об освобождении города Физули и ряда сёл от армянской оккупации.