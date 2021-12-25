О нас
Report Georgia
Аудио новости

Международная Тюркская академия перевела стихи Низами Гянджеви на казахский язык

Международная Тюркская академия перевела стихи Низами Гянджеви на казахский язык В Нур-Султане (Казахстан) состоялась презентация книг Низами Гянджеви, Алишера Навои, Юнуса Эмре, изданных Международной Тюркской академией.
Kультурная политика
25 декабря 2021 г. 06:15
Международная Тюркская академия перевела стихи Низами Гянджеви на казахский язык

В Нур-Султане (Казахстан) состоялась презентация книг Низами Гянджеви, Алишера Наваи, Юнуса Эмре, изданных Международной Тюркской академией.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", академия провела конференцию "Созвездия Востока", посвященную 880-летию со дня рождения классиков тюркской народной литературы Низами Гянджеви, 580-летию со дня рождения Алишера Навои и 700-летию со дня кончины Юнуса Эмре.

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил, что 2021 год - знаковый для многих стран тюркского мира. В этом году отмечались юбилеи таких поэтов-классиков тюркских народов, как 880-летие Низами Гянджеви, 580-летие Алишера Наваи, 700-летие со дня кончины Юнуса Эмре.

По инициативе академии были выпущены сборники произведений ряда этих авторов на нескольких языках. Впервые была издана книга стихов Юнуса Эмре на казахском языке.

Маулен Ашимбаев добавил, что в юбилейный год был переиздан Коран 1 000-летней давности, переведенный на древнетюркский язык. Спикер Сената поблагодарил переводчиков книг за огромный труд и отметил важность продолжения работ в этом направлении. "Мир во многом воспринимает духовный потенциал тюркских народов через наших великих личностей, их труды и произведения. Наследие наших великих мыслителей, поэтов, ученых обладает созидательной силой и служит золотым мостом, соединяющим тюркские народы. Поэтому мы должны издавать, переводить и изучать их наследие", - подчеркнул М.Ашимбаев.

По его словам, что презентованные сегодня книги, направленные на укрепление единства тюркоязычных стран, также поспособствуют возрождению национального сознания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Türk Akademiyası Nizami Gəncəvinin poemalarını qazax dilinə tərcümə edib

Экслюзивные новости

Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
23 декабря 2021 г. 10:23
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
22 декабря 2021 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi