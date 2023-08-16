Международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы

15:53 Азербайджано-японская международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы, расположенную на территории государственного историко-культурного заповедника "Авей".

Азербайджано-японская международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы, расположенную на территории государственного историко-культурного заповедника "Авей".

Как сообщает Report, к очередным исследовательским работам в пещерной стоянке международная экспедиция приступила 15 августа.

Деятельность экспедиции на территории заповедника продолжится до 2 сентября. Руководят исследовательскими работами профессор Токийского университета Йошихиро Нишиаки и археолог Якуб Мамедов.