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Международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы

Международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы 15:53 Азербайджано-японская международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы, расположенную на территории государственного историко-культурного заповедника "Авей".
Kультурная политика
16 августа 2023 г. 16:13
Международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы

Азербайджано-японская международная археологическая экспедиция исследует древнюю пещерную стоянку Дамджылы, расположенную на территории государственного историко-культурного заповедника "Авей".

Как сообщает Report, к очередным исследовательским работам в пещерной стоянке международная экспедиция приступила 15 августа.

Деятельность экспедиции на территории заповедника продолжится до 2 сентября. Руководят исследовательскими работами профессор Токийского университета Йошихиро Нишиаки и археолог Якуб Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоInternational archaeological expedition explores ancient cave site of Damjili
Версия на азербайджанском языке ФотоDamcılı mağara düşərgəsində beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya tədqiqatlar aparacaq

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