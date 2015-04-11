​Мехрибан Алиева: Для народа Азербайджана принять гостя - "это в крови"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ “Для гостей и участников первых Европейских игр в Азербайджане стараются создать максимально комфортные условия”.

Как передает Report, об этом рассказала эксклюзивно ТАСС первая леди Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, председатель оргкомитета Игр Мехрибан Алиева.

Соревнования пройдут в Баку с 12 по 28 июня этого года.

"В плане подготовки мы находимся уже на финальной черте, - рассказала она. - Все, что было запланировано, сделано. Спортивные объекты, за исключением одного, построены. До церемонии открытия осталось провести несколько тестовых соревнований".

По словам Алиевой, на данном этапе идет усиленная подготовка к церемонии открытия.

"Эти Игры будут определять стандарты будущих. Поэтому мы отнеслись к этой задаче именно с такой точки зрения", - заметила первая леди Азербайджана.

"Наша цель - чтобы все спортсмены и делегации чувствовали себя очень комфортно, чтобы были созданы максимально высокие условия для подготовки", - подчеркнула председатель оргкомитета Игр.

Алиева обратила внимание, что для народа Азербайджана принять гостя - "это в крови, в генах". "И не важно - один это гость или тысячи", - добавила она.

"Мы постарались на этот период подготовить очень насыщенную культурную программу. Это большой шанс показать свою страну", - сказала Алиева.

По ее словам, "любые большие инвестиции в спорт имеют смысл в долгосрочной перспективе". "В конечном итоге, они должны приносить пользу обществу, каждому члену общества", - убеждена она.