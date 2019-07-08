Лейла Алиева приняла участие на вечере йоги и поэзии в заповеднике "Янардаг"

7 июля в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" в рамках литературного проекта "Слово" состоялся вечер йоги и поэзии.

Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Очередная тема проекта была посвящена демонстрации особой связи между словом, телом и душой человека.

Выразив признательность участникам, руководитель проекта - поэтесса Нигяр Гасанзаде представила выступающих.

Было сообщено, что проведение мероприятия в седьмой день седьмого месяца - не случайно. Это олицетворение мистической сути цифры "7". В этот вечер поэзия и йога составят единство.

Участники медитировали посредством специальных движений йоги, направленных на достижение гармонии тела и природы. Этому общению способствовали внутренняя уравновешенность и стабильность.

Наша соотечественница Мира, проживающая в Амстердаме, продолжила сессию йоги, исполнив древний индийский танец.

Затем началась художественная часть. Братья Фирдовси и Мехман Расуловы, Нигяр Гасанзаде прочитали свои стихи под звуки музыки. За ними свои стихи на азербайджанском и русском языках прочитали другие молодые поэты.

В заключение Лейла Алиева прочитала свое стихотворение.

Участники сфотографировались с Лейлой Алиевой на память.

Отметим, что цель литературного проекта "Слово" заключается в формировании молодого литературного поколения, творящего как на родном, так и на иностранных языках.