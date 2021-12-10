О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лейла Алиева приняла участие в 10-летнем юбилее пространства современного искусства YARAT

Лейла Алиева приняла участие в 10-летнем юбилее пространства современного искусства YARAT Пространство современного искусства YARAT в рамках мероприятий, посвященных своему 10-летию, представило хроникальную групповую выставку "Ön söz - Ön söz" ("Предисловие-Предисловие"). Собранная в течение десяти лет коллекция YARAT и избранные работы, выпо
Kультурная политика
10 декабря 2021 г. 18:22
Лейла Алиева приняла участие в 10-летнем юбилее пространства современного искусства YARAT

Пространство современного искусства YARAT в рамках мероприятий, посвященных своему 10-летию, представило хроникальную групповую выставку "Ön söz - Ön söz" ("Предисловие-Предисловие"). Собранная в течение десяти лет коллекция YARAT и избранные работы, выполненные по заказу YARAT, впервые демонстрировались в одной экспозиции Музея каменной летописи.

Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступившая на мероприятии известный художник Аида Махмудова сказала: "Очень рада сегодня видеть вас здесь. Рада тому, что вы разделяете с нами наше 10-летие. Это ценно для наших художников и посетителей. Если посмотреть сквозь призму времени, то можно увидеть, что десять лет подобны мгновению. Однако YARAT за этот отрезок времени проделал большую работу. Я работаю с очень талантливыми профессионалами, любящими свое искусство. Поздравляю свою команду".

На мероприятии по случаю юбилея YARAT был представлен аудиовизуальный перформанс и сольный концерт Исфара Сарабского.

Выставка, ссылаясь на "Предисловие", которое является первым проектом YARAT, подчеркивает путь, пройденный Пространством современного искусства за этот период, и его исключительную роль в формировании нового поколения современных художников.

Экспозиция, собранная вокруг понятий "память" и "история", является признанием диффузии прошлого в настоящее. Нынешняя реальность, сталкиваясь с материальной реальностью прошлого, связана со скоростью. Выставка повествует о том, как скорость, в которой мы живем, сочетается с окружающими нас символами и воспоминаниями о прошлом, затрагивает темы традиций и общества, системы ценностей, противоречивых истин. Исследуя различные аспекты человеческого бытия, она выводит на первый план важность и роль прошлого в их формировании.

Экспозиция, состоящая из важнейших работ коллекции YARAT, объединяет инсталляции, скульптуры, видео и фото Афруза Амиги, Фаига Ахмада, Рашада Алекберова, Чинары Меджидовой и Эльтурана Мамедова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva YARAT Müasir İncəsənət Məkanının onillik yubileyində iştirak edib

Другие новости из категории

В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского поэта
В Баку состоялась презентация сборника стихов румынского поэта
10 декабря 2021 г. 18:15
В Национальной библиотеке Катара отметили 880-летие Низами Гянджеви
В Национальной библиотеке Катара отметили 880-летие Низами Гянджеви
7 декабря 2021 г. 13:28
Два азербайджанских фильма получили награду международного фестиваля
ФотоДва азербайджанских фильма получили награду международного фестиваля
7 декабря 2021 г. 13:22
В поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры
ФотоВ поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры
6 декабря 2021 г. 23:34
Анар Керимов находится с визитом в Египте
Анар Керимов находится с визитом в Египте
6 декабря 2021 г. 19:07
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Министр культуры Азербайджана поздравил участников волонтерского движения
Министр культуры Азербайджана поздравил участников волонтерского движения
5 декабря 2021 г. 21:15
Министр культуры обсудил планы на будущее с экспертами по культурным ценностям
ФотоМинистр культуры обсудил планы на будущее с экспертами по культурным ценностям
5 декабря 2021 г. 14:01
Книга Региональная кухня Иреванского ханства признана лучшим изданием в мире
ФотоКнига "Региональная кухня Иреванского ханства" признана лучшим изданием в мире
4 декабря 2021 г. 01:18
Снят фильм на основе произведений Мир Джалала Пашаева
Снят фильм на основе произведений Мир Джалала Пашаева
3 декабря 2021 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi