Иранская часть Гирканских лесов включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

На проведенной в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было рассмотрен номинант на внесение в Список - иранская часть Гирканского леса.

Как сообщает Report, в проекте было предложено включить иранскую часть Гирканского леса площадью 1.5 млн га в Список всемирного наследия.

Было отмечено, что эта территория должна находиться под охраной, поскольку в этих лесах обитают животные, которым грозит исчезновение. Составлен список около 300 видов животных, также здесь обитает много видов птиц, в том числе, диких, таких как соколы, орлы.

Отмечается, что передвижение через лес транспортных средств остается потенциальной угрозой. Охрана территории обеспечена не на должном уровне, требуется усовершенствование и изменение законодательства, ужесточение наказаний. Были разработаны координационные механизмы, дана гарантия укрепления в этом месте системы управления. Отмечена необходимость сохранения целостности этой территории, предложено закрыть некоторые дороги. Международный союз считает, что значимость лесной зоны налицо.

Глава постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов заявил, что пограничная лесная зона относится как Ирану, так и к Азербайджану: "В свое время здесь были приняты меры по предотвращению человеческого фактора. Азербайджанская сторона огорчена, что не смогла представить номинацию вместе с Ираном".

В заключение иранская часть Гирканских лесов была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.