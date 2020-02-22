Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме

21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме.

Как сообщает Report, во время знакомства со зданием глава нашего государства и первая леди были проинформированы о том, что здесь предусмотрено создание всех условий для деятельности Центра азербайджанской культуры, а также нашего посольства.

В здании планируется провести ремонтно-восстановительные работы на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации, связанные с проектом капитального ремонта здания и предстоящей работой.