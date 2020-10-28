Идеологический вандализм: почему разрушаются памятники культуры?

Жертвой противостояния разных идеологий и взглядов прямо или косвенно оказываются бесценные реликвии

Древние культурные сооружения любой страны, в первую очередь, это историческое наследие, а уже потом место для посещения туристов. По миру распространяется негативная тенденция, где вандалы пытаются осквернить культурные памятники, аргументируя это по-разному. Жертвой противостояния разных идеологий и взглядов прямо или косвенно оказываются бесценные реликвии. Почему произведения искусства так или иначе разрушаются в ходе мировоззренческой войны между различными группами общества?

Памятники культуры как жертва террора

Боевики ИГИЛ целенаправленно уничтожали исторические памятники – среди них особенной ценностью отличается Триумфальная арка в Пальмире, возведенная два тысячелетия назад и разрушенная варварами по сути в одно мгновение в 2015 году. По словам на тот момент Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, это была попытка целенаправленно перечеркнуть историю, которая свидетельствует о культурном разнообразии и служит памятью человечества.

«То, что произошло в Пальмире – это пример разрушения культуры. Пальмира – уникальный памятник. Не напрасно называли Пальмиру «Венецией в пустыне», потому что в Пальмире видно влияние греко-римской культуры, архитектуры.

Триумфальную арку в сирийской Пальмире было решено восстановить, однако по некоторым подсчетам, на это уйдет около 1 млн долларов США.

Древний город Нимруд сильно пострадал от рук террористов в марте 2015 года. По данным Би-би-си, было уничтожено 95% древних артефактов, включая изделия из слоновой кости, статуи крылатых божеств ламмасу, рукописи древних договоров.

Своей особой жестокостью отличились и экстремисты движения "Талибан". В 2001 году они взорвали гигантские статуи Будды. Фигуры были высечены в скалах, окружающих Бамианскую долину, приблизительно в VI веке нашей эры.

Печальная судьба великих картин

Нередко в центре внимания оказываются картины великих художников. Учитывая факт того, как трепетно к ним относятся в музеях, действия экстремистов вызывают нонсенс в общественности. “Джоконда” Леонардо да Винчи занимает первое место в списке "поврежденных" произведений искусства: в неё бросали камнями, обливали кислотой и краской. Одна туристка из России умудрилась кинуть в “Джоконду” кружку, только что купленную в сувенирной лавке. Разбирались долго, но так и не поняли, что побудило ее на такое странное действие.

Немало досталось скульптуре “Давида” Микеланджело: например, статуя лишилась пальцев на ногах - один из посетителей просто разбил их молотком.

Сейчас вандализм – это не просто отрицание искусства в целом, а банальное желание испортить все то, что создавалось и хранилось на протяжении многих лет. Не так давно Испанию потрясла история с пожилой женщиной одной из местных церквей. Женщина решила помочь храму, но явно перестаралась и испортила фреску. Прибывшие реставраторы вместо лика святого обнаружили изображение странного волосатого человека. Средневековый шедевр был безнадёжно испорчен.

Долой памятники, да здравствует "справедливость"!

Сейчас нередкими стали случаи уничтожения статуй и памятников известных лиц в ходе протестов или митингов. Такой вид вандализма распространился и в США, в ходе движения "Black Lives Matter". Даже подписанный Трампом указ о защите памятников не останавливает вандалов. Отметим, что по этому закону для вандалов предусмотрены тюремные сроки, даже если они хотя бы "попытаются обезобразить» статую".

Но протестующие плавно превращаются в вандалов. Например, в ходе выступлений в Вашингтоне несколько протестующих хотели свалить памятник бывшего президента США Эндрю Джексона. На одной из сторон монумента черными буквами написали слово "убийца", из-за того, что, президент в свое время массово переселял индейцев.

Памятник в честь "Прокламации об освобождении рабов" тоже стал жертвой вандализма. Статуя изображает Авраама Линкольна и афроамериканца, бывшего раба, который на коленях благодарит президента. Манифестанты считают, что мемориал принижает вклад темнокожих американцев в борьбе за свободу и всячески требуют, чтобы его снесли и даже пытались сделать это сами.

"Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц" - под таким лозунгом митингующие окружили статую Теодора Рузвельта и добились его снесения. Причиной послужили его расистских высказываний в адрес коренных жителей материка.

Кто бы мог подумать, что даже один из первооткрывателей Америки тоже попадет под прицел вандалов? Сразу три статуи Христофора Колумба, разрушили в разных городах почти одновременно. Активисты обвиняют испанского мореплавателя в геноциде коренного населения Америки.

Пострадала даже главная достопримечательность Копенгагена. Группа неизвестных лиц совершила акт вандализма, написав на статуе Русалочки Rasist Fish («расистская рыба»). Кроме этого, ее много раз обливали краской, даже одевали на нее паранджу.

Мечеть превратили в хлев

Армяне не перестают уничтожать ценные архитектурные сооружения в Карабахе. Мечеть в Зангилане сильно пострадала от рук армян, его превратили в настоящий свинарник, где буквально обитали свиньи.

Верхняя мечеть Гевхар-аги, построенная в 1864-1865 годах, была практически полностью разрушена армянами. Армяне смогли ее отреставрировать, но не с целью сохранение истории, а просто для привлечения туристов, при чем представив мечеть как "памятник иранской культуры".

Армянская сторона проводит целенаправленное уничтожение албанского наследия уже долгие столетия. Это тоже один из видов вандализма, когда чужое наследие и чужие реликвии подвергаются изменениям и обработке с целью выдачи их в качестве своего наследия.

В результате армянской агрессии в Первую Карабахскую войну Азербайджан лишился части своего культурного наследия. По данным МИД Азербайджана, в регионе Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, а также семи сел приграничного с Арменией Газахского района и села Керки Нахчывана были разрушены и разграблены 738 исторических памятников, 28 музеев с 83 500 экспонатами, четыре картинные галереи, 14 мемориальных комплексов и 1 107 учреждений культуры. 63 из 67 мусульманских мечетей (13 в Шуше, 5 в Агдаме, 16 в Физули, 12 в Зангилане, 5 в Джебраиле, 8 в Губадлы и еще 8 в Лачине) полностью разрушены армянами, четыре мечети разрушены частично.

Часть экспонатов разграбленных музеев, увы, скорее всего утрачены навсегда. Но некоторые иногда можно встретить на аукционах. Например, украденная из музея Лачинского района сумка из серебра была продана за 80 тысяч долларов США на аукционе Sotheby’s как творение армянских мастеров.

Азербайджан неоднократно выступал против вандализма, жертвами которого становятся исторические памятники Карабаха. В 2008 году в ПАСЕ была предложена инициатива по отправке на оккупированные территории миссии культурного наследия с целью изучения состояния оставшихся в Карабахе исторических и культурных памятников страны. Список памятников, которые подверглись уничтожению и разрушению был представлен миссии Совета Европы, в то время как армянская сторона была не заинтересована в решении этого вопроса и всячески старалась помешать работе миссии.

Меняется мир, меняются и ценности

В чем заключается такое неистовое желание людей разрушать то, что создавалось несколько десятков, а то и столетий назад? В большинстве случаев вандалы не сознаются, зачем они портят памятники и произведения искусства. Здесь есть и желание выделиться, и психические нарушения. Но как видно, недавние разрушения памятников видным политическим деятелям, указывают на наличие идеологических мотивов. Меняется мир, меняются и ценности.

Как с этим бороться? Безусловно, проблема должна решаться на мировом уровне. Взаимное непонимание между цивилизациями, нужно преодолевать путем достижения консенсуса. В противном случае, ценности, которые важны для одних людей, станут жертвами в войне идеологий.

И сами люди должны осознавать важность и ценность этих исторических объектов. В противном случае, будущее поколение может так и не увидеть величайшие памятники культуры и искусства.

Наргиз Октай