Говхар Бахшалиева: "Год Насими" станет импульсом для развития насимиведения

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Объявление президентом Ильхамом Алиевым 2019 года "Годом Насими" очень знаменательное и достойное похвалы событие".

Как сообщает Report, об этом сказала директор Института востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА, академик Говхар Бахшалиева.

По ее словам, в этом году все прогрессивное человечество будет отмечать 650-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Сеида Имадеддина Насими:

"Этот год объявлен "Годом Насими" и в рамках ЮНЕСКО. Для нас объявление 2019 года "Годом Насими" имеет особое значение. Насими - наш великий поэт-гуманист, автор несравненных стихов, обожествляющих, возвышающих человека".

По ее словам, поэт сыграл исключительную роль в формировании азербайджанского языка".

"Считаю, что объявление президентом 2019 года "Годом Насими" станет большим импульсом для развития насимиведения в нашей стране, простимулирует создание новых книг, монографий и произведений искусства. Кроме того, дух борьбы, прослеживающийся в творчестве Насими, защита истины всем существом, борьба с несправедливостью до последней капли крови могут стать прекрасным примером для нашего народа, в частности, молодежи. Такое решение говорит о том, насколько большое внимание уделяется в стране высоким идеалам, нравственной жизни, поэзии, творчеству, их развитию", - сказала она.