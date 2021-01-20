Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе сняло фильм о январской трагедии

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм, посвященный трагедии 20 Января 1990 года.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм, посвященный трагедии 20 Января 1990 года.

Как сообщает Report, в фильме повествуется о том, как в 1987 году в Армении начались антиазербайджанские погромы и что армяне, нападая на азербайджанские села, убили сотни мирных жителей.

В результате 250 000 азербайджанцев были изгнаны из Армении.

В то же время Армения выдвинула территориальные претензии к Азербайджану, и все это привело к массовым антисоветским протестам в Азербайджане, которые вскоре переросли в движение за национальную свободу. Чтобы жестоко подавить это движение за свободу, по приказу лидера СССР Михаила Горбачева 26-тысячные советские войска вторглись в Баку 19-20 января и без разбору стреляли в мирных демонстрантов. В результате этой бойни до 150 азербайджанских мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты и более 700 получили ранения.

В фильме говорится, что, несмотря на кровопролитие, режим Горбачева не смог сломить волю народа Азербайджана и что миллион азербайджанцев, нарушив комендантский час, вышли на улицы, чтобы оплакивать жертв этой жестокой расправы.

Также подчеркивается, что общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев резко осудил кровопролитие. В фильме есть отрывок из его выступления в Постоянном представительстве Азербайджанской ССР в Москве.

Отмечается, что в начале 1990-х годов Армения оккупировала 20% территории Азербайджана и изгнала 800 000 азербайджанцев с их исконных земель, а в 2020 году в течение 44 дней азербайджанская армия освободила оккупированные земли.

В фильме делается вывод о том, что сегодня, спустя 31 год после январской трагедии, Азербайджан является свободным, процветающим и сильным государством, и стремится превратить Кавказ в регион мира и сотрудничества.