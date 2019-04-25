Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер": Фотографии сделаны в 2011 году

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" распространило заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится: "Распространенные вчера фотографии являются показателем совершенно противоречащих действительности, необъективных шагов. В первую очередь нужно отметить, что в Ичеришехер сейчас нет ситуации, отраженной на фотографии. Это можно ясно наблюдать. Эти фотографии были сняты в 2011 году во время реставрационных работ Крепостных стен. В корне вопроса – грубая реконструкция, проведенная на крепостных стенах в советский период – в 1954 году. К сожалению, в ходе этого процесса пострадала одна из исторических башенок крепостных стен, потеряв свой облик, что в конечном итоге привело к укладке ровной стены".

Отмечается, что вопреки созданному фотографией впечатлению и необоснованным обвинениям Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в 2011-2012 году провело восстановление Крепостных стен, и на этой основе были проведены широкомасштабные реставрационные работы по восстановлению башенок: "В тот период были просмотрены все архивные документы, историками, архитекторами, инженерами был подготовлен проект для возвращения стенам исторического вида. Именно в результате этих работ сегодня на улице Кичик Гала можно наблюдать прежний исторический облик стен".