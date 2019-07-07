Дворец шекинских ханов включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - ОБНОВЛЕНО

В Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передаёт Report, на сегодняшнем заседании была рассмотрена представленная Азербайджаном номинация "Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов".

Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, было оценено состояние Дворца шекинских ханов и исторических объектов города.

В завершение обсуждений представленная номинация была принята.

Отметим, что на сегодняшнем заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будут рассмотрены 10 номинаций ко включению в Список всемирного наследия.

*** 13:56

Сегодня во время очередного заседания на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре был рассмотрен файл по включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Дворца шекинских ханов и исторического центра Шеки.

Как передаёт Report, после того, как был выслушан отчет ICOM, началось обсуждение номинации.

Отметим, что в 2017 году на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в польском Кракове обсуждалась представленная Азербайджаном номинация "Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов".