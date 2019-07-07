Дворец шекинских ханов включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - ОБНОВЛЕНО

В Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как передаёт Report, на сегодняшнем заседании была рассмотрена представленная Азербайджаном номинация "Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов".
Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, было оценено состояние Дворца шекинских ханов и исторических объектов города.
В завершение обсуждений представленная номинация была принята.
Отметим, что на сегодняшнем заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будут рассмотрены 10 номинаций ко включению в Список всемирного наследия.
*** 13:56
Сегодня во время очередного заседания на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре был рассмотрен файл по включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Дворца шекинских ханов и исторического центра Шеки.
Как передаёт Report, после того, как был выслушан отчет ICOM, началось обсуждение номинации.
Отметим, что в 2017 году на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в польском Кракове обсуждалась представленная Азербайджаном номинация "Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов".
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