Директор театра: Ведется очень большая игра

Директор Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига Рашад Ахмедзаде прокомментировал проверки, проводимые в театре Министерством культуры.

Директор Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига Рашад Ахмедзаде прокомментировал проверки, проводимые в театре Министерством культуры.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

Директор театра подчеркнул, что слухи возникли после проведения в прошлом году 90-летнего юбилея театра.

Р.Ахмедзаде сказал, что через несколько дней после начала проверок он встретился с министром культуры Анаром Керимовым: "Я сообщил своим коллегам о намерении встретиться с министром. Слухи об имеющихся в театре фактах коррупции необоснованные. Таково быть не может. Из всего происходящего я сделал вывод, что ведется очень большая игра. В кукольном театре не может быть фактов коррупции".