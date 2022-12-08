О нас

Директор театра: Ведется очень большая игра

Директор театра: Ведется очень большая игра Директор Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига Рашад Ахмедзаде прокомментировал проверки, проводимые в театре Министерством культуры.
Kультурная политика
8 декабря 2022 г. 19:25
Директор театра: Ведется очень большая игра

Директор Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига Рашад Ахмедзаде прокомментировал проверки, проводимые в театре Министерством культуры.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

Директор театра подчеркнул, что слухи возникли после проведения в прошлом году 90-летнего юбилея театра.

Р.Ахмедзаде сказал, что через несколько дней после начала проверок он встретился с министром культуры Анаром Керимовым: "Я сообщил своим коллегам о намерении встретиться с министром. Слухи об имеющихся в театре фактах коррупции необоснованные. Таково быть не может. Из всего происходящего я сделал вывод, что ведется очень большая игра. В кукольном театре не может быть фактов коррупции".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDirektor Kukla Teatrında aparılan yoxlamalara münasibət bildirib: "Burada ciddi oyun gedir"

Экслюзивные новости

Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi