Директор кинотеатра "Le Balzak": Французы с интересом смотрят азербайджанские фильмы

Париж. 3 апреля. REPORT.AZ/ "В последнее время в кинотеатре "Le Balzak" продемонстрированы два азербайджанских фильма и обе картины вызвали большой интерес зрителей. Это - начало нашего сотрудничества с Азербайджаном".

Об этом западно-европейскому бюро Report заявила директор парижского кинотеатра "Le Balzak" Присилла Гессати.

По ее словам, носящий имя всемирно известного французского писателя Бальзака кинотеатр действует с 1935 года: "Хотя, с учетом сложившегося в то время в обществе отрицательного мнения в отношении американских фильмов кинотеатр и подвергался критике, демонстрация оригинальной версии картин продолжалась. Таким образом, расположенный на Елисейских полях кинотеатр "Le Balzak" добился признания как ведущий кинотеатр столицы. Я очень рада, что кинотеатру "Le Balzak" и сегодня удается удержать лидерство".

П.Гессати заявила, что "Le Balzak" дает французскому зрителю возможность узнать Азербайджан и азербайджанские фильмы, более близко изучить эту страну: "Очень жаль, что французы почти не знают об обладающем богатой культурой и искусством Азербайджане и его фильмах. На просмотре в нашем кинотеатре азербайджанских фильмов присутствовали французские депутаты, адвокаты и известные деятели культуры. Нашим зрителям очень понравились дебаты, проведенные во время демонстрации азербайджанских фильмов, и живое общение за столом, что внесло новшество в программу и стиль нашего кинотеатра".