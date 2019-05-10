Деятелям культуры и искусства Азербайджана предоставлена персональная пенсия президента

Деятелям культуры и искусства предоставлена персональная президента

10 мая, 2019 20:09

https://report.az/storage/news/111584b72327f3b4d4d6de0b31f63fd1/4959c838-fcc6-499b-a0da-fa65fe8c80cd_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий президента Азербайджанской Республики деятелям культуры и искусства Азербайджана. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии культуры и искусства Азербайджана глава государства предоставил персональную пенсию президента Азербайджанской Республики следующим лицам: Абдуллаеву Агаселиму Сахиб оглу Агамалызаде Музаффару Мамед Ибрагим оглу Исламзаде Акифу Гадир оглу Гулиевой Саиде Абульфаз гызы Муталлимовой Фирангиз Бехер гызы Наримановой Земфире Али гызы Рагимли Ильхаму Азиз оглу.

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