Балет “Семь красавиц” будет показан на московской сцене 

30 марта на сцене Московского Губернского театра будет показан балет “Семь красавиц” всемирно известного азербайджанского композитора Кара Караева.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Нынешний показ приурочен к 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.
Балетмейстеры-постановщики - народные артисты Азербайджана Рафига Ахундова и Магсуд Мамедов. Балет будет представлен в новой постановке, автором которой является балетмейстер театра "Русский балет", заслуженный артист Азербайджана Виталий Ахундов.
Отметим, что в различные годы балет “Семь красавиц” ставился на театральных сценах в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Саранске, Сыктывкаре, Перми, Беларуси, Украине, Турции, США и Бельгии.
Балет "Семь красавиц" создан по мотивам одноименной поэмы великого Низами. Премьера балета, написанного выдающимся композитором Кара Караевым (авторы либретто Исмаил Идаятзаде, Юрий Слонимский, Сабит Рахман) состоялась в 1952 году в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.