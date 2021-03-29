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Балет “Семь красавиц” будет показан на московской сцене 

Балет “Семь красавиц” будет показан на московской сцене  30 марта на сцене Московского Губернского театра будет показан балет “Семь красавиц” всемирно известного азербайджанского композитора Кара Караева.
Kультурная политика
29 марта 2021 г. 16:44
Балет “Семь красавиц” будет показан на московской сцене 
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30 марта на сцене Московского Губернского театра будет показан балет “Семь красавиц” всемирно известного азербайджанского композитора Кара Караева.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Нынешний показ приурочен к 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Балетмейстеры-постановщики - народные артисты Азербайджана Рафига Ахундова и Магсуд Мамедов. Балет будет представлен в новой постановке, автором которой является балетмейстер театра "Русский балет", заслуженный артист Азербайджана Виталий Ахундов.

Отметим, что в различные годы балет “Семь красавиц” ставился на театральных сценах в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Саранске, Сыктывкаре, Перми, Беларуси, Украине, Турции, США и Бельгии.

Балет "Семь красавиц" создан по мотивам одноименной поэмы великого Низами. Премьера балета, написанного выдающимся композитором Кара Караевым (авторы либретто Исмаил Идаятзаде, Юрий Слонимский, Сабит Рахман) состоялась в 1952 году в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

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Версия на азербайджанском языке “Yeddi gözəl” baleti Moskvada nümayiş olunacaq

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