"Бакинский марафон - 2018" стартует в мае

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ По инициативе Фонда Гейдара Алиева 13 мая стартует "Бакинский марафон - 2018".

Как сообщили Report в Фонде, Бакинский марафон, который будет проходить под девизом "Победи ветер!", организуется третий год подряд.

Эксклюзивным партнером проекта "Бакинский марафон – 2018", нацеленного на то, чтобы оказать поддержку развитию спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, объединить людей во имя благородных идей, является компания Azercell Telekom. Мероприятие будет организовано при поддержке Управления Приморского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона. Реализацию проекта осуществит компания Sport Marketing Group (SMG).

"Бакинский марафон - 2018", протяженностью 21 км, стартует с Площади государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Каждый человек старше шестнадцати лет, заранее пройдя регистрацию, может присоединиться к полумарафону. Лица, желающие принять участие в соревновании, могут с 7 марта до 5 мая обратиться в регистрационные пункты в торговых центрах Баку (28 Mall, Ganjlik Mall, Port Baku Mall) или же на сайт "Бакинского марафона – 2018" (www.baku.marathon.az).

Для этого нужно заполнить регистрационную форму, предоставить копию удостоверения личности (студенты также копию студенческого билета) и оплатить необходимый для участия взнос.

Сумма оплаты для физических лиц, желающих принять участие в соревновании, 20 манатов, участвующие от имени компании (от каждой компании должно быть не менее пяти участников) должны заплатить 100 манатов за каждого участника.

Поскольку участие студентов в полумарафоне будет оплачено Фондом Гейдара Алиева, студенты при регистрации оплату вносить не будут.

Средства, собранные в ходе "Бакинского марафона-2018", будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.

Церемония награждения победителей "Бакинского марафона - 2018" будет проходить по двум категориям.

Так, участники марафона среди мужчин и женщин на беговой полосе будут бороться за первые три места. Обладатели первого места, как в мужской, так и женской категории получат в качестве приза 3 000 AZN, второго места - 2 000 AZN, третьего - 1 000 AZN, а также будут награждены подарками, медалями и сертификатами.

Наряду с этим, обладателям 4-10 мест в мужской и женской категории будут вручены различные ценные подарки. В том числе, всем участникам марафона и волонтерам, принявшим участие в организации марафона, будут вручены сертификаты.

Напомним, что во время полумарафонов, организованных в Баку в 2016 и 2017 годах, прошли регистрацию более 20 тыс. участников. К полумарафонам, прошедшим с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, помимо граждан Азербайджана, присоединились проживающие и работающие в нашей стране иностранцы, представители действующих в Азербайджане посольств Испании, Франции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Саудовской Аравии, Ирана, Индии, Чехии, Мексики и других стран, а также компании "ВР Азербайджан", организации Совместной помощи Азербайджану (UAFA) Великобритании.

В полумарафонах также приняли участие туристы из США, Австрии, Германии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Испании, Франции, России, Польши, Ирана, Украины, Грузии, Кении и других стран. Поскольку проект был встречен с большим интересом со стороны жителей регионов, 17 сентября 2017 года полумарафон был организован и в городе Гянджа.

Подробную информацию о новостях, связанных с "Бакинским марафоном-2018", тренировках в преддверии соревнования можно получить на официальной странице facebook проекта - www.facebook.com/bakumarathon и на сайте www.bakumarathon.az.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 012 310 13 31