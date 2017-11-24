Москва. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский павильон на ВДНХ будет восстановлен до конца 2018 года. Восстановлением павильона занимается министерство экономики Азербайджана. Об этом заявил российскому бюро Report глава пресс-службы АО "ВДНХ" Павел Жаворонков.

Он указал, что долгое время шли споры, восстанавливать ли первоначальный восточный вид павильона от 1954 года или оставить вариант 1967 года, когда фасад был закрыт футуристическими металлическими конструкциями.

"Несколько лет назад был проведен опрос среди жителей Москвы и более половины опрошенных высказались за восточный вид павильона. С 2014 года начались работы по восстановлению первоначального облика павильона "Азербайджан", были раскрыты рельефы и цветная плитка, около полувека скрытые под навесными конструкциями в стиле хай-тек", - сказал представитель ВДНХ.

П. Жаворонков указал, что на данный момент идут переговоры с министерством экономики Азербайджана об окончании реконструкции и внутреннем убранстве павильона.

"Основным нашим условием было размещение в павильоне не только торговых точек, но и культурно-просветительской экспозиции, рассказывающий об Азербайджане. В целом договоренности достигнуты и срок сдачи павильона в эксплуатацию определен концом 2018 года", - добавил глава пресс-службы.