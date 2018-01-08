Азербайджанский ханенде: Манипулируя религиозным фактором, армяне во Франции стремятся осуществить свои грязные делишки - ИНТЕРВЬЮ

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Париж. 8 января. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с проживающим во Франции азербайджанским ханенде Сахибом Асадли.

- Со скольких лет Вы увлекаетесь мугамом?

- Я родился в Губадлинском районе, ныне оккупированном армянами. Свыше 35 лет я работаю в сфере искусства. Первое образование я получил в области изобразительного искусства, окончил в Баку школу изобразительного искусства. Затем проучился в Азербайджанском Государственном Университете культуры и искусств по специальности “Актер музыкального театра”. Я учился курсом ниже Алима Гасымова и в одну пору с Бриллиант Дадашевой. Мугам я освоил, можно сказать, самостоятельно, с 22 лет я посвятил себя мугаму. В 90-х гг. прошлого века я работал в Азербайджанском театре музкомедии. Пою с самого детства, гористая местность наших краев весьма тому способствовала. Чувство музыки у нас в крови.

- Как долго Выживете в дали от Родины?

- В 1995 году я был вынужден покинуть Азербайджан. 7 лет живу во Франции. До того жил в ОАЭ, Англии и Иране. В какой бы стране я ни жил, всюду продолжал свое дело. Мне довелось исполнять мугам в Узбекистане, Иране, Швейцарии, в последние годы – во Франкфурте и различных городах Франции.

- Почему Вам пришлось покинуть Азербайджан? Тяжела ли жизнь на чужбине?

- Причиной тому стала горькая судьба вынужденного переселенца. После начала карабахского конфликта мы – три брата, вместе с нашими семьями стали вынужденными переселенцами. В то время наше психологическое состояние было удручающим, материальное положение было тягостным. Каково может быть материальное состояние страны, в которой насчитывается 1 миллион беженцев?! Поэтому я был вынужден покинуть Азербайджан. Конечно, жить вдали от Родины очень трудно, каждый человек счастлив на своей Родине.

- Чтобы Вы посоветовали людям, мечтающим переехать за рубеж, навсегда покинуть Азербайджан?

- Если они едут представлять Отчизну, то в этом нет ничего зазорного. Я всегда вспоминаю знаменитое выступление общенационального лидера Гейдара Алиева. Он говорил: “Те, кто хотят уехать, пусть едут, но пусть пропагандируют Азербайджан”. В итоге все мы вернемся в отчие края. Нашими отцами сказано: "Хорошо гулять на чужбине, но умереть надо на Родине".

- Ваш сын – тоже музыкант. Вы участвовали в выборе им профессии?

- Нет, абсолютно. У него любовь к музыке – в крови. Мы с моей супругой вместе учились в Университете искусств, в нашем доме всегда были различные музыкальные инструменты – кяманча, пианино, гавал, тар. Этибар играет на музыкальных инструментах с трех лет. Нам чуждо принуждать детей к определенным занятиям. Почувствовав тягу ребенка к музыке, мы с 5 лет начали обучать его игре на фортепиано, а в 7 лет он поступил в Музыкальную школу им.Бюльбюля. Мы никогда не навязывали детям выбор, предоставив им свободу. Моя дочь предпочла экономическое направление.

- Вы – ханенде, Ваш сын – джазмен. Как Вы отнеслись к подобному выбору?

- Если все складывается хорошо, то я препятствовать не стану. Мугам и джаз похожи. Обе жанра предполагают импровизации. Мне кажется, Этибар Асадли выбрал верный путь.

- Какого наибольшего успеха Вы достигли за последнее время?

- Наша композиция “613”, посвященная Ходжалинской трагедии, вызвала широкий резонанс. За ночь клип посмотрели 38 тыс. человек. Клип, снятый на нашей студии “ASADLİ pro” на азербайджанскую народную песню“Гарагашин весьмеси” с участием 15 французских музыкантов, имел большой успех. К съемкам клипа на тему любви мы привлекли португальских музыкантов. В этом деле мы идем рука об руку с сыном.

- Какие проекты предусмотрены в этом году?

- Мы работаем с сыном над этно-альбомом. Это будет синтез мугама и джаза. В скором времени альбом выйдет в свет.

- Как сегодня встречает французский слушатель азербайджанскую музыку? Знакомы ли они с нашей страной?

- В минувшем месяце в Париже состоялись 4 концерта с участием азербайджанских исполнителей. Выступил музыкальный ансамбль “Джанги”, ханенде Гочаг Аскеров дал совместный концерт с французским джазменом Пьером де Трегоме. Я присутствовал на этих концертах и могу с уверенностью сказать, что французы любят нашу музыку, особенно, мугам. Разумеется, не следует останавливаться на достигнутом. Сколько было сделано, но нужно еще. Каждый, будучи спортсменом, журналистом, или политиком, должен по мере сил пропагандировать Азербайджан в стране своего проживания. Полагаю, в последнее время наметилось развитие в этом направлении. Как гражданину своей страны, мне очевидны положительные сдвиги в этом направлении. Большую активность проявляет наше посольство во Франции, Дом Азербайджана, Ассоциация друзей Азербайджана во Франции. Проводится достаточное количество мероприятий.

- Однако в Азербайджане сложилось мнение о проармянски настроенных французах. Как Вы относитесь к этому стереотипу?

- В этом есть доля правды. Здесь проявляется религиозный фактор. Армяне, выпячивая фактор христианства, стремятся совершить свои грязные делишки во Франции. С другой стороны, во Франции давно функционирует армянское лобби. Я бы хотел видеть азербайджанскую диаспору столь же активной.

- Что бы Вы порекомендовали для повышения активности нашей диаспоры?

- Нужно бить в одну цель. Нельзя хлопать в ладоши одной рукой. В последние годы делается многое. Мы, будучи гражданами нашей Родины, всегда стараемся всячески помогать и содействовать подобным начинаниям. Каждый по-отдельности должен стараться для себя, и сообща – во имя Родины.