    Азербайджан введет компенсации расходов для иностранных кинопродюсеров

    Kультурная политика
    • 19 января, 2026
    • 14:06
    Азербайджан введет компенсации расходов для иностранных кинопродюсеров

    В Азербайджане планируется внедрить стимулирующие меры для привлечения иностранных продюсеров к производству фильмов в стране.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предложено внести в закон "О кинематографии". Поправки были обсуждены на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по культуре.

    Согласно предлагаемым изменениям, часть расходов, понесенных при производстве иностранных и совместных фильмов, будет компенсироваться. Частичное возмещение затрат будет осуществляться в порядке и на условиях, определяемых соответствующим органом исполнительной власти.

    Подчеркнуто, что механизм частичного возврата затрат по иностранным и совместным фильмам является распространенной и успешной финансовой мерой стимулирования во многих странах. Он способствует привлечению зарубежных инвестиций, развитию местного сервисного сектора и созданию новых рабочих мест.

