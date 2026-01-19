Азербайджан введет компенсации расходов для иностранных кинопродюсеров

В Азербайджане планируется внедрить стимулирующие меры для привлечения иностранных продюсеров к производству фильмов в стране.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предложено внести в закон "О кинематографии". Поправки были обсуждены на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по культуре.

Согласно предлагаемым изменениям, часть расходов, понесенных при производстве иностранных и совместных фильмов, будет компенсироваться. Частичное возмещение затрат будет осуществляться в порядке и на условиях, определяемых соответствующим органом исполнительной власти.

Подчеркнуто, что механизм частичного возврата затрат по иностранным и совместным фильмам является распространенной и успешной финансовой мерой стимулирования во многих странах. Он способствует привлечению зарубежных инвестиций, развитию местного сервисного сектора и созданию новых рабочих мест.