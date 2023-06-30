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Азербайджан был представлен на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО

Азербайджан был представлен на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня чая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Kультурная политика
30 июня 2023 г. 05:45
Азербайджан был представлен на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО

Азербайджан был представлен на Международном дне чая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как передает местное бюро Report, на мероприятии страну представляли Ассоциация диалога Франция-Азербайджан и Ассоциация Тогрул Нариманбеков.

На стенде были представлены азербайджанский чай, чайная продукция и книги, посвященные стране. Стенд Азербайджана посетили дипломаты, журналисты и другие гости из разных стран.

На мероприятии учащиеся азербайджанской школы, действующей в Париже, продемонстрировали национальные костюмы. Также был показан видеоролик, посвященный азербайджанскому чаю и культуре чайного стола.

Отметим, что наша страна представлена ​​на этом международном мероприятии уже второй год.

На фестивале помимо Азербайджана представлены Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам и другие страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan UNESCO-nun iqamətgahında keçirilən tədbirdə təmsil olunub

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