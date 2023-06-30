Азербайджан был представлен на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО

Азербайджан был представлен на Международном дне чая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Как передает местное бюро
На стенде были представлены азербайджанский чай, чайная продукция и книги, посвященные стране. Стенд Азербайджана посетили дипломаты, журналисты и другие гости из разных стран.
На мероприятии учащиеся азербайджанской школы, действующей в Париже, продемонстрировали национальные костюмы. Также был показан видеоролик, посвященный азербайджанскому чаю и культуре чайного стола.
Отметим, что наша страна представлена на этом международном мероприятии уже второй год.
На фестивале помимо Азербайджана представлены Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам и другие страны.