Азербайджан будет представлен на крупнейшей в мире книжной выставке

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на Франкфуртской международной книжной выставке, которая cостоится 19-23 октября.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства культуры и туризма, в делегацию Азербайджана войдут сотрудники министерства и представители отечественных издательств.

Франкфуртская международная книжная выставка является крупнейшей книжной выставкой в мире, в том числе, по количеству участников и посетителей.

Стенд Азербайджана будет представлен в форме Крепостных стен и Девичьей башни на площади 56 квадратных метров.

На выставке будут представлены книги, отражающие деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также издания об истории, культуре, туристическом потенциале страны.

22 октября запланировано проведение мероприятия, посвященного Году мультикультурализма в Азербайджане.