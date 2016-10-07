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    Азербайджан будет представлен на крупнейшей в мире книжной выставке

    На выставке будут представлены издания об истории, культуре, туристическом потенциале страны

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на Франкфуртской международной книжной выставке, которая cостоится 19-23 октября.

    Как сообщили  Report в пресс-службе Министерства культуры и туризма, в делегацию Азербайджана войдут сотрудники министерства и представители отечественных издательств.

    Франкфуртская международная книжная выставка является крупнейшей книжной выставкой в мире, в том числе, по количеству участников и посетителей.

    Стенд Азербайджана будет представлен в форме Крепостных стен и Девичьей башни на площади 56 квадратных метров.

    На выставке будут представлены книги, отражающие деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также издания об истории, культуре, туристическом потенциале страны.

    22 октября запланировано проведение мероприятия, посвященного Году мультикультурализма в Азербайджане.

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