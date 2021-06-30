Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО

В cамом сердце Тбилиси - в его исторической части высится древний храм, относящийся к эпохе огнепоклонничества, - Атешгях. По своему названию и форме памятник созвучен с его полной тёзкой в Сураханском районе Баку. Хотя истинное название храма Атешгях, по

В cамом сердце Тбилиси - в его исторической части высится древний храм, относящийся к эпохе огнепоклонничества, - Атешгях. По своему названию и форме памятник созвучен с его полной тёзкой в Сураханском районе Баку. Хотя истинное название храма Атешгях, по-грузински он звучит как "Атешка".

Сотрудники грузинского бюро Report посетили старинный монумент и приоткрыли завесу его истории.

Памятник, дата строительства которого доподлинно неизвестна

Древнее святилище, обнесенное кирпичными стенами, расположено по адресу: улица Гоми, 3 – в 100 метрах от церкви Земо Бетлеми. В старинных грузинских рукописях храм упоминается под названиями "Атрошани" и "Артошани".

Как гласят исторические источники, Атешгях был построен в V-VII веках. Впоследствии облик храма менялся, равно как и его предназначение. В 1724 году тюрки использовали храм для совершения молебен, однако в 1735 году он был разрушен Надир- шахом.

Предположительно, памятник был построен в период правления царя Вахтанга Горгасали. В ходе археологических раскопок было установлено, что Тбилиси существовал еще до эпохи правления Вахтанга. Есть вероятность, что храм был построен до V века.

Имеется несколько версий строительства Храма огня в Тбилиси. Согласно одной из них, Атешгях связан с общиной зороастрийцев, проживающих в городе. По другой версии, - с изгнанными в Индию иранцами. Иранские купцы совершали паломничество в этот храм, перегоняя караваны по Шелковому пути.

Местные историки считают, что часть памятника вместе со святилищем находится под землей. Они убеждены, что история памятника полна белых пятен, которые еще предстоит изучить. Для определения точной даты строительства памятника необходимо применение особых, передовых методов, однако эти работы не проводятся по причине их высокой стоимости.

Храм, использовавшийся как мечеть, хлев и резиденция

Памятник расположен в окружении частных домов. Войти в Атешгях можно только со двора местного жителя Антона Дгеубадзе. Местные жители и туристы, желающие посетить храм, становятся нежданными гостями Дгеубадзе. Многие годы он работает внештатным смотрителем храма. Во время отсутствия смотрителя храм недоступен для посещения. Сам Дгеубадзе рассказывает о храме весьма неохотно. Поэтому нам не остается ничего другого, как пуститься в странствия без гида.

Первое, что бросается в глаза при входе в храм - это деревянный макет и фотография, отражающие первозданный облик памятника. В святилище имеется короб для сбора пожертвований, где указаны слова "Фонд Атешгях". Нет ни одного буклета об истории храма. Краткие сведения о памятнике можно подчерпнуть посредством QR-кода на табличке.

По словам местных жителей, семья Дгеубадзе обосновалась в доме, прилегающем к Атешгях, в начале 70-х годов прошлого века. До этого времени храм использовался как склад и жилое помещение. Во дворе храма некоторое время обитали армяне, использовавшие святилище для содержания кур. Долгие годы памятник пребывал в запустении. По неофициальным данным, турецкая сторона хотела восстановить храм и создать в его стенах центр культуры. Местные жители воспротивились этому, поскольку считали, что храм огнепоклонников преобразуют в мечеть.

В 2016 году планировалось построить у стен храма трехэтажный объект общественного питания, однако грузинское представительство ICOM (Международный совет музеев) не допустило этого, распространив петицию. В документе отмечалось, что строительство здания нанесет ущерб Атешгях, являющемуся одним из древнейших памятников культурного наследия Тбилиси. Усилия ICOM увенчались успехом и строительство объекта было приостановлено. В своем обращении в мэрию Тбилиси, Министерство культуры и Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии, ICOM призвала определить государственную организацию, которая будет обеспечивать охрану памятника.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что охрана древнего памятника до сих пор не возложена ни на одно государственное учреждение Грузии. Заботливые местные жители, проживающие по соседству, частенько прибираются в помещении храма. Только и всего…

Статус святилища

14 ноября 1986 года постановлением Совета Министров СССР храм был отнесен к категории памятников культурного наследия национального значения. Однако 1 октября 2007 года за храмом был сохранен лишь статус памятника культурного наследия.

В 2007-2009 годах при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии были проведены определенные работы по реставрации и консервации памятника. Была отремонтирована лестница, ведущая в храм, в интерьере установлена деревянная платформа, а купол заменен прозрачной кровлей.

В феврале 2017 года по инициативе тогдашнего Министерства культуры и охраны памятников Грузии исторической постройке был возвращен прежний статус.

Неиспользованный туристический потенциал

Неопределенность ослабляет туристический потенциал памятника. Однако, несмотря ни на что, Атешгях является одной из главных достопримечательностей, привлекающих туристов в Грузии. По словам местных жителей, более остальных храм посещают иранцы.

Одним из лучших способов сохранения памятника, безусловно, является его использование в соответствии с историческим предназначением. Для привлечения туристов и сбора средств на содержание памятника целесообразнее включить его в туристический маршрут, разработанный совместно Азербайджаном и Грузией. Иностранным гостям наверняка придутся по душе исторические параллели между храмами Атешгях в Тбилиси и Баку – памятниками-тёзками с такими непохожими судьбами.