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Армяне проводили незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере

Армяне проводили незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере Продолжая агрессорскую политику, Армения провела незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.
Kультурная политика
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11 ноября 2020 г. 20:06
Армяне проводили незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере

Продолжая агрессорскую политику, Армения провела незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, Республика Армения, вопреки международному праву, в том числе законодательству Азербайджанской Республики, провела археологические раскопки на территориях Азербайджанской Республики, оккупированных с 1992 года.

Раскопки, которые с участием иностранных экспертов проводились с 2002 года в Азыхском пещерном лагере, расположенном на территории Ходжавендского района Азербайджанской Республики, зарегистрированном как археологический памятник мирового значения, из этой серии. Обнаруженные при раскопках образцы материальной культуры были перевезены в Республику Армения и присвоены.

Со стороны международных организаций, особенно ЮНЕСКО, требуется дать этим фактам правовую оценку.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azıx mağarasında qanunsuz arxeoloji qazıntı işləri aparıblar

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