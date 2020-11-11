Армяне проводили незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере

Продолжая агрессорскую политику, Армения провела незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Продолжая агрессорскую политику, Армения провела незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, Республика Армения, вопреки международному праву, в том числе законодательству Азербайджанской Республики, провела археологические раскопки на территориях Азербайджанской Республики, оккупированных с 1992 года.

Раскопки, которые с участием иностранных экспертов проводились с 2002 года в Азыхском пещерном лагере, расположенном на территории Ходжавендского района Азербайджанской Республики, зарегистрированном как археологический памятник мирового значения, из этой серии. Обнаруженные при раскопках образцы материальной культуры были перевезены в Республику Армения и присвоены.

Со стороны международных организаций, особенно ЮНЕСКО, требуется дать этим фактам правовую оценку.