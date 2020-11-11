Армяне проводили незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере

Продолжая агрессорскую политику, Армения провела незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.
Как сообщили Report в Министерстве культуры, Республика Армения, вопреки международному праву, в том числе законодательству Азербайджанской Республики, провела археологические раскопки на территориях Азербайджанской Республики, оккупированных с 1992 года.
Раскопки, которые с участием иностранных экспертов проводились с 2002 года в Азыхском пещерном лагере, расположенном на территории Ходжавендского района Азербайджанской Республики, зарегистрированном как археологический памятник мирового значения, из этой серии. Обнаруженные при раскопках образцы материальной культуры были перевезены в Республику Армения и присвоены.
Со стороны международных организаций, особенно ЮНЕСКО, требуется дать этим фактам правовую оценку.