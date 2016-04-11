​Алим Гасымов выступит на международном концерте в Сингапуре

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Сингапуре в театре "Эспланада" с 15 по 17 апреля пройдет международный концерт "Гобелен сакральной музыки", в котором примут участие музыканты и артисты из различных стран, в том числе из Азербайджана и Турции, сообщает Report со ссылкой на Straits Times.

17 апреля в театре "Эспланада" состоится выступление всемирно известного азербайджанского ханенде, народного артиста Алима Гасымова под названием "Голоса с Земли огня: Мугамы и ашуги Азербайджана", который исполнит классическую азербайджанскую народную музыку - мугам.