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    ​Алим Гасымов выступит на международном концерте в Сингапуре

    17 апреля состоится его выступление под названием Голоса с Земли огня: Мугамы и ашуги Азербайджана

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Сингапуре в театре "Эспланада" с 15 по 17 апреля пройдет международный концерт "Гобелен сакральной музыки", в котором примут участие музыканты и артисты из различных стран, в том числе из Азербайджана и Турции, сообщает Report со ссылкой на Straits Times.

    17 апреля в театре "Эспланада" состоится выступление всемирно известного азербайджанского ханенде, народного артиста Алима Гасымова под названием "Голоса с Земли огня: Мугамы и ашуги Азербайджана", который исполнит классическую азербайджанскую народную музыку - мугам.

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