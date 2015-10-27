В Шеки будет создан дом-музей Бахтияра Вагабзаде

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Творчество выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного поэта, общественного деятеля, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана академика Бахтияра Вахабзаде, отражающее верность идеям азербайджанизма и уважения к культурно-историческим ценностям, является значимым вкладом в развитие национальной литературной мысли.

"Report"сообщает, что принимая во внимание большие заслуги Б.Вагабзаде в развитии азербайджанской культуры, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании дома-музея народного поэта в городе Шеки.

Кроме того, в городе Шеки будет установлена памятная доска на доме, в котором жил поэт.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.