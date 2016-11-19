Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ С 24 по 26 ноября в Казани пройдут Дни азербайджанского кино. Как сообщает Report со ссылкой на addnt.ru, организатором мероприятия традиционно выступила Азербайджанская национально-культурная автономия Татарстана "Азербайджан".

Откроет фестиваль фильм "Гайнана" - музыкальная комедия, снятая в 1978 году на киностудии "Азербайджанфильм" Гусейном Сеидзаде по мотивам одноименной пьесы Меджида Шамхалова.

Следующим будет представлен документальный фильм "Цель — Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть". По инициативе Арзу Алиевой совместно с всемирно известным французским продюсером Луи Водевилем, Бакинский медиацентр снял документальный фильм, посвященный исторической роли Азербайджана в победе над фашизмом.

Завершатся показы фильмом "В этом южном городе" режиссера Эльдара Кулиева (1969). Картина рассказывает о столкновении старого и нового, об их странном, причудливом, комичном, а порой и тревожном сочетании в жизни и быте современного Баку.