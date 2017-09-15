Мовлуду Оджагову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

15 сентября, 2017 19:49

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 15 сентября распоряжение о предоставлении Мовлуду Вели оглу Оджагову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность в области музыки в Азербайджане Мовлуду Вели оглу Оджагову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.