Завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте

В Баку завершился 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте.

В Баку завершился 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте.

Как сообщает Report, сегодня финишировало соревнование по многоборью.

Первое место заняла сборная России, обыгравшая своих соперников. Атлеты США заняли второе, а команда Великобритании стала третьей.

Отметим, что на чемпионате мира сборная Азербайджана завоевала одну медаль - по акробатике Михаил Малкин довольствовался серебром.

Напомним, что в первенстве приняли участие 266 гимнаста из 33 стран, где были разыграны 51 медаль. Из них 160 соревновались на батутах, 63 - по акробатике и 43 - на двойных мини-батутах.